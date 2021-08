Im Zuge der laufenden Berichtssaison habe es wieder positive Überraschungen gegeben. Mittlerweile hätten knapp 300 Unternehmen aus dem S&P 500-Index die Bücher geöffnet. Von ihnen hätten 83 Prozent die ohnehin schon hohen Umsatz- und sogar 87 Prozent die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen können. Doch starke Zahlen allein hätten nicht immer ausgereicht, um auch den Aktienkurs klettern zu lassen. So habe beispielsweise Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) einen Gewinnsprung um fast 50 Prozent im zweiten Quartal vermeldet. Allerdings habe das Management erläutert, dass mit einer Abschwächung der Trends zu rechnen sei, weil der Erfolg der Impfkampagnen dazu führe, dass die Menschen weniger Zeit zu Hause verbringen und damit auch weniger online einkaufen würden. In der Folge habe der Titel an der Börse binnen kurzer Zeit rund sieben Prozent abgegeben.



Unterstützung für die Kurse sei auch von der US-Notenbank FED gekommen. Die habe Ende Juli bei der Sitzung des Offenmarktausschusses an ihrem grundsätzlichen geldpolitischen Kurs keine Änderung vorgenommen. Die Mitglieder im Ausschuss würden es nach wie vor als angemessen betrachten, die Leitzinsen auf dem aktuell niedrigen Niveau zu belassen. Auch die Anleihekäufe sollten fortgesetzt werden.



Mit den Erfolgen bei den Corona-Impfungen scheine das Ende der Pandemie in den größten Volkswirtschaften der Welt in Sichtweite gerückt und eine kräftige Konjunkturbelebung habe begonnen. An den Kapitalmärkten werde zunehmend der Übergang in die "Nach-Corona-Zeit" eingepreist. Die Chancen für Risikoanlagen stünden weiter gut, auch wenn das Aufwärtstempo nachlassen werde. Taktik und Selektion würden weiterhin gefragt bleiben. (Ausgabe vom 12.08.2021) (18.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanischen Aktienmärkte haben im Juli Kursfortschritte erzielt, so die Experten von Union Investment.Der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 2,3 Prozent zugelegt und zwischenzeitlich einen neuen Rekordstand erreicht. Der Industrie-lastige Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei mit einem Plus von 1,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Technologie-Index NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei 1,2 Prozent geklettert. Vor allem die Sektoren IT, Health Care sowie Versorger hätten deutliche Gewinne verzeichnet, Banken und Energieunternehmen hätten hingegen unterdurchschnittlich abgeschnitten.