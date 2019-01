Die Märkte seien von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren verunsichert worden. So hätten die Börsen mit Verkäufen auf die Zinserhöhung um 25 Basispunkte und die daran anschließenden Äußerungen der US-Notenbank FED reagiert. Auch wenn der Zinsschritt der FED vom Markt überwiegend erwartet worden sei, habe er die Börsen kräftig durcheinander gewirbelt. Die US-Währungshüter hätten zwar ihre Zinsanhebungserwartungen für das neue Jahr etwas zurückgefahren und auch die Datenabhängigkeit betont. Allerdings sei das wohl nicht genug gewesen. Offenbar hätten die Investoren damit gerechnet, dass die Währungshüter mit einer noch lockereren Geldpolitik auf die konjunkturelle Schwächephase reagieren würden.



Auch seitens der konjunkturellen Rahmendaten sei keine Entlastung gekommen: So sei der US-amerikanische Empire State-Index, der die Geschäftstätigkeit der Industrie im Bundesstaat New York messe und als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung der USA gelte, von 23,3 Punkten im November auf 10,9 Punkte gefallen und habe damit die Schätzungen der Experten um 9,1 Punkte verfehlt. Auch der Einkaufsmanagerindex der Philadelphia FED habe stärker nachgegeben, als die Analysten erwartet hätten.



Für Hoffnungsschimmer würden hingegen einige Unternehmen sorgen, die aufgrund ihres gebrochenen Geschäftsjahres bereits Anfang Dezember Quartalszahlen vorgelegt hätten. So hätten der Software-Konzern Oracle und der Sportartikelhersteller Nike die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können.



Mittlerweile würden sich die Anzeichen mehren, dass die Wachstumsdynamik in den USA an Stärke verliere. Zudem dürften die globale politische Unsicherheit und der von den Vereinigten Staaten ausgehende Handelskonflikt immer wieder für Schwankungen sorgen. (Ausgabe vom 08.01.2019) (10.01.2019/ac/a/m)







Die Experten von Union Investment: Unter dem Strich sei der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 8,7 Prozent gefallen, der marktbreite S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 9,2 Prozent nachgegeben. Zwischenzeitlich hätten die Notierungen noch weiter im Minus gelegen, erst zwischen den Jahren hätten Erholungsrallys die Abschläge eingrenzen können. Auf Jahressicht betrage das Minus 5,6 beziehungsweise 6,2 Prozent.