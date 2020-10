Der Medizintechnik-Konzern Intuitive Surgical bekomme die Covid-19-Pandemie zu spüren. Im dritten Quartal 2020 seien die Umsätze um 4,4 Prozent auf 1,08 Milliarden Dollar zurückgegangen. Analysten hätten jedoch nur mit Erlösen von knapp 967 Millionen Dollar gerechnet. Trotz der Zahlen über den Erwartungen werde die Intuitive-Surgical-Aktie vorbörslich durchgereicht.



Positive Aussagen von Pfizer-CEO Albert Bourla in einem offenen Brief würden den Pharma-Wert im vorbörslichen Handel steigen lassen. "Lassen Sie es mich also ganz klar sagen: Unter der Annahme positiver Daten wird Pfizer kurz nach Erreichen des Sicherheitsmeilensteins in der dritten Novemberwoche in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen", habe der Firmenlenker erklärt. Auch BioNTech-Aktien (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) würden kräftig anziehen.



Die Corona-Pandemie und das Drama rund um den Krisenjet 737 Max würden Boeing massiv belasten. Doch in Europa keime nun neue Hoffnung auf. Laut der europäischen Luftfahrtbehörde EASA solle dieser noch in diesem Jahr wieder starten dürfen. Anleger würden die Meldung mit einem vorbörslichen Kursplus von rund vier Prozent honorieren. (16.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der Handelswoche deutet sich ein freundlicher Handelsbeginn an der Wall Street an, so Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Sowohl Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch der NASDAQ Composite würden vor Börseneröffnung moderat im Plus notieren. Vor allem die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) seien gefragt, auf der Verliererseite befinde sich Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024) nach der jüngsten Zahlenvorlage.