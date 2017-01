Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den Verlierern nach der gestrigen Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Trump zählten allen voran Titel aus dem Gesundheitssektor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gesucht gewesen seien auch Werte aus der Erdölindustrie, so seien Transocean (ISIN: CH0048265513, WKN: A0REAY, Ticker-Symbol: TOJ, SIX Swiss Ex: RIGN, NYSE-Symbol: RIG) um 4% und Diamond Offshore (ISIN: US25271C1027, WKN: 897577, Ticker-Symbol: DO1) um 3,1% angestiegen. Stärkster Gewinner im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) mit einem Plus von 4,8% gewesen. Vom stärkeren Ölpreis und geringeren Kosten für Solarpaneele dürfte laut Analystenmeinungen auch die Solarbranche profitieren.Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und das US-Justizministerium hätten sich nun auf Strafzahlungen über USD 4,3 Mrd. geeinigt. Einen entsprechenden Vergleich mit einem Schuldbekenntnis des Konzerns habe das Ministerium in Washington bestätigt. Die Aktie habe bereits gestern positiv (+3,4%) auf erste Anzeichen eines Vergleiches reagiert. (12.01.2017/ac/a/m)