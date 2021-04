Dank robuster Wirtschaftsdaten hätten sich am vergangenen Freitag die US-Indices von ihrem Rückschlag infolge der Steuererhöhungspläne von Präsident Joe Biden bereits wieder erholt, der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe gar ein weiteres Rekordhoch erreicht.



Anhaltend negative Auswirkungen für Aktien durch die geplante Anhebung der Kapitalsteuer würden die Volkswirte der DekaBank ohnehin nicht erwarten, denn "die Zinsperspektiven bieten den Aktienmärkten ebenso wie viele positive Überraschungen bei den Unternehmensgewinnen nachhaltige Unterstützung." Der Zinsentscheid der Notenbank FED stehe an diesem Mittwoch an.



Vorbörslich stark gefragt gewesen seien am Montag mit einem Plus von 16 Prozent wieder die Papiere von Ocugen (ISIN US67577C1053/ WKN A2PSZH), die am Freitag an der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) mit wilden Kurskapriolen aufgefallen seien. Gemeinsam mit einem indischen Partner würden die Amerikaner an einem Covid-19-Impfstoff arbeiten. Signale für einen unmittelbar bevorstehenden Antrag auf Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde hätten die Papiere vor dem Wochenende zeitweise um 47 Prozent nach oben getrieben. Die Meldung eines Anteilsverkaufs an institutionelle Anleger zu einem tieferen Kurs habe ihnen jedoch den Wind fast wieder komplett aus den Segeln genommen.



Mit Material von dpaAFX (26.04.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem in den vergangenen Wochen die US-Banken bereits mit größtenteils höher als erwarteten Gewinnen überzeugen konnten, geht die Quartalssaison jetzt in die heiße Phase über, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Denn in dieser Woche würden gleich mehrere Schwergewichte berichten. An diesem Montag nach Börsenschuss öffne bereits der Elektroautobauer Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) die Bücher. Am Dienstag stünden die Quartalsberichte von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) an. Am Mittwoch würden Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) folgen. Und am Donnerstag setze Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) der spannenden Woche die Krone auf.