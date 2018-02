New YorkWien (www.aktiencheck.de) - Die US-Berichtssaison hat nun ihren Höhepunkt erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem bereits mehr als 55% der im S&P 500 -Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt hätten, könne ein Zwischenresümee gezogen werden. Im Zuge der aktuellen Berichtssaison hätten die S&P 500-Titel bislang überwiegend zweistellige Gewinnzuwächse veröffentlicht. Zudem hätten bis dato rund 80% der Unternehmen die in sie gestellten Gewinnerwartungen übertreffen können. Der Saldo aus positiven und negativen Überraschungen sei bis jetzt besser ausgefallen als im Median der letzten fünf Jahre. Auch die Umsatzentwicklung sei erfreulich: So hätten die US-Unternehmen hier bislang mehrheitlich die Konsensschätzungen schlagen können. Ermutigend sei zudem, dass der Saldo der Überraschungen deutlich besser ausgefallen sei als in der Median-Betrachtung der letzten fünf Jahre.Ein Hauptgrund für den anfänglich starken Jahresauftakt seien die -dank der positiven Effekte aus der Steuerreform - deutlich in die Höhe geschnellten Gewinnwachstumsschätzungen für 2018 gewesen. Letzteres zeige sich am rekordverdächtigen Saldo aus positiven und negativen Gewinnrevisionen für den S&P 500 für die nächsten zwölf Monate. Im letzten Monat seien die Konsensschätzungen für das adjustierte S&P 500-Gewinnwachstum um 6%-Punkte auf nunmehr 18% geklettert (Quelle: IBES/Thomson Reuters). Damit nähere man sich -aus Sicht der Analysten - realistischen Annahmen im Hinblick auf das zu erwartende Gewinnwachstum für 2018. Die starken Wachstumsraten sollten den Markt gut gegen etwaige weitere Kursrückschläge absichern und würden einen der Hauptgründe für die von ihnen erwartete Aktienmarkt-Erholung bilden. (07.02.2018/ac/a/m)