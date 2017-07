Aktien von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) hätten gestern im nachbörslichen Handel um 7,8% angezogen. Der Sportartikelhersteller habe Zahlen für das am 31. Mai geendete vierte Geschäftsquartal präsentiert, wonach der Gewinn je Aktie mit USD 0,60 die Markterwartungen von USD 0,50 übertroffen habe. Darüber hinaus habe Nike die Umsatzprognose angehoben.



Die US-amerikanische Apotheken- und Drogeriekette Rite Aid (ISIN: US7677541044, WKN: 857022, Ticker-Symbol: RTA) (-26,5%) werde nicht vom Mitbewerber Walgreens (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A) (+1,7%) für USD 9,4 Mrd. übernommen. Stattdessen übernehme Walgreens für USD 5,1 Mrd. knapp die Hälfte der Rite-Aid-Filialen.



Der Börsegang von Blue Apron (ISIN: US09523Q1013, WKN: A2DS2W, Ticker-Symbol: 13W) sei schleppend verlaufen. Nach einem Tageshoch von USD 11 habe der Aktienkurs des Kochboxenherstellers zur Schlussglocke bei USD 10 gelegen und damit am unteren Ende der Angebotsspanne. (30.06.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA ging gestern nur der Finanzsektor mit einem positiven Vorzeichen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Bankenwerte hätten dabei von den am Abend davor veröffentlichten Ergebnissen des jüngsten Stresstests profitiert, wonach die US-Notenbank erstmals die Kapitalausschüttungspläne sämtlicher 34 teilnehmenden Institute genehmigt habe.