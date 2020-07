Das deutsche Unternehmen HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) (-1,7%) habe mit guten Quartalszahlen aufwarten können. Sein Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Die Umsätze hätten im Jahresvergleich um 122% zugelegt. Beeindrucken können habe nicht nur die Anzahl der Neukunden sondern auch die durchschnittliche Ordergröße.



Der Verpackungsspezialist Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) (+3,64 %) habe auch mit guten Zahlen beeindrucken können. Gerresheimer könnte eines der Unternehmen sein, die als Hersteller von sterilen Spritzen von der Coronakrise profitieren würden.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) (+3,11 %) habe gestern am späten Nachmittag Zahlen vorgelegt, die ebenfalls gut angekommen seien. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten die Erwartungen übertreffen können.



Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) habe nachbörslich deutlich zulegen können (+16 %). Die Details der Phase-1-Studie des Impfstoffs gegen Covid-19 seien publiziert worden. Die ersten Daten von 45 Probanden würden zeigen, dass das Vakzin wirksam und sicher sei. (15.07.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA haben drei große Finanzwerte (Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC)) Quartalszahlen berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während JPMorgan (+0,57 %) die Erwartungen habe übertreffen können, sei bei Wells Fargo (-4,57%) die Dividendenkürzung nicht gut angekommen. Alle drei CEOs hätten sich auch beim Ausblick vorsichtig gezeigt. Positiv entwickeln können hätten sich hingegen bei allen dreien die Erträge aus dem Wertpapierhandel.