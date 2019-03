Die Papiere von FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) hätten 3,5% eingebüßt, nachdem das Logistikunternehmen seine Jahresprognose nun schon zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten gesenkt habe. UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker- Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) seien daraufhin um 2,2% gesunken.



Schwächer hätten sich auch die Autowerte gezeigt, wo GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) 3,4%, Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) 2,2% und Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) 1,8% verloren. In Europa habe BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-3,7%) mit seinem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr enttäuscht, wonach der Gewinn "deutlich unter dem Niveau des Vorjahres" liegen werde. Der Vorsteuergewinn solle demnach um zumindest 10% niedriger ausfallen. Für hohe Unsicherheiten würden insbesondere die Kosten für die Umstellung auf Elektromobilität sorgen.



Dem Kurs der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) habe die EUR 1,49 Mrd. schwere Strafe wegen wettbewerbswidriger Praktiken in der EU nicht wirklich zu schaden vermocht. Der Kurs habe sogar um 2,0% zugelegt.



In Europa habe heute Morgen der Baustofferzeuger HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz habe 2018 um 5% auf EUR 18,1 Mrd. zugelegt und der Jahresüberschuss habe sich um 22% auf EUR 1,29 Mrd. verbessert. (21.03.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den geldpolitischen Äußerungen und der Aussicht auf nicht weiter steigende Zinsen bildenten in den USA die Banken gestern das Schlusslicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-2,1%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-3,4%) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-2,1%) deutlich nachgegeben.