Um die Situation des US-Außenhandels beurteilen zu können, blicke Bazdarich auf einzelne Warengruppen. Im Bereich Lebensmittel würden die Experten von Western Asset Management sowohl Ein- als auch Ausfuhren wieder auf dem Niveau von vor der Krise sehen. Auch Kraftfahrzeuge hätten sich nahezu vollständig wieder von den teils starken Einschränkungen während des Lockdowns erholt.



Unterschiede gebe es aber bei Öl: Während die Importe wieder auf das Niveau von vor der Krise zurückgekehrt seien, würden die Exporte rund dreißig Prozent hinter den Zahlen vom Februar zurückbleiben. Auch bei Investitionsgütern sei die Krise noch immer zu spüren. "Investitionsgüter sind die einzige Warengruppe, bei der die Exporte im August gesunken sind", betone Bazdarich und sehe die Ausfuhren in diesem Bereich noch immer rund acht Prozent unterhalb der Werte vom Februar. Die Einfuhren hätten sich dagegen im Vor-Krisen-Vergleich erholt.



"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das reale Defizit bei Nichtölrohstoffen, Konsumgütern, Haushaltswaren und Zwischenprodukten im August sogar zurückgegangen ist. Die sensiblen Bereiche bleiben aber Öl und Investitionsgüter: Hier bleiben vor allem die Exporte hinter den Vor-Krisen-Niveaus zurück. Diese Entwicklung ist aber weniger der geringeren Wettbewerbsfähigkeit der USA als vielmehr der verzögerten Erholung im Ausland geschuldet", habe Bazdarich gesagt. (07.10.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der US-Außenhandel zeigt aktuell ein gemischtes Bild: Während die Welt bei Lebensmitteln und Autos wieder in Ordnung zu sein scheint, stottert die Erholung bei Öl und Investitionsgütern, so Michael J. Bazdarich, Produktspezialist bei Western Asset Management.Der Blick auf den Außenhandel der USA zeige nach Ansicht von Michael J. Bazdarich Licht und Schatten: "Im August hat sich das Defizit im realen Warenhandel leicht ausgeweitet. Dies spricht vordergründig für eine stärkere Erholung der Wirtschaft innerhalb der USA. Vergleicht man Exporte und Importe mit den Zahlen von vor Ausbruch der Pandemie, bleiben die Exporte noch immer knapp zehn Prozent hinter dem Niveau vom Februar zurück, während die Importe im selben Zeitraum um 4,1 Prozent zulegen konnten", so Bazdarich. Diese Zahlen würden sich aber im größeren Kontext relativieren. Der Produktspezialist verweise darauf, dass das US-Handelsdefizit während der vergangenen elf Jahre größtenteils gestiegen sei.