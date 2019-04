Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Auftragseingänge langlebiger Güter sind im Februar deutlich um 1,6% gegenüber dem Vormonat gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Mit Veröffentlichung der endgültigen Daten sollte heute bestätigt werden, dass der EWU-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März leicht von 52,8 auf 52,7 Punkte gesunken sei. Sein deutsches Pendant sollte wiederum von 55,3 auf 54,9 Zähler nachgegeben haben. Für den Dienstleistungssektor würde damit weiterhin ein moderater Expansionspfad signalisiert, während der entsprechende Indikator für das Verarbeitende Gewerbe, insbesondere in Deutschland, rezessive Tendenzen anzeige.Der US-ISM-Serviceindex habe um die Jahreswende herum deutlich nachgegeben, habe sich aber im Februar wieder unerwartet kräftig erholen können und habe zuletzt mit 59,7 Punkten auf einem hohen Niveau gelegen. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden konjunkturellen Moderierung in diesem Jahr würden die Analysten von Postbank Research aber davon ausgehen, dass der Index dieses Niveau im März nicht habe halten können und würden mit einem Rückgang auf 58,0 Punkte rechnen. (03.04.2019/ac/a/m)