Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Auftragseingänge langlebiger Güter sind im März gegenüber dem Vormonat kräftig um 2,7% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Dies sei allerdings in erster Linie einem starken Zuwachs bei den zivilen Flugzeugbestellungen zu verdanken. Diese hätten um 31,2% zugelegt, was bei den Transportgütern insgesamt zu einem Plus von 7,0% geführt habe. Ohne diesen volatilen Sektor habe sich ein Zuwachs bei den Auftragseingängen um lediglich 0,4% ergeben. Damit sei hier allerdings eine kleine Durststrecke überwunden worden. Die Auftragseingänge ohne Verteidigungsgüter und zivile Flugzeuge hätten im März um 1,3% gegenüber dem Vormonat zugelegt. Zugleich hätten sie das Vorjahresniveau um 2,7% übertroffen. Diese Größe korreliere oftmals sehr gut mit dem Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen. Diese Daten würden damit zeigen, dass der Investitionszyklus in den USA zwar weiter nach oben gerichtet sei, jedoch derzeit keine größere Dynamik aufweise.



Die US-Wirtschaft habe sich zu Jahresbeginn in durchwachsener Verfassung präsentiert. Angebotsseitig lasse sich dies an der Industrieproduktion ablesen, die im 1. Quartal gegenüber der Vorperiode um 0,1% gesunken sei. Damit sei seitens der Industrie kein nennenswerter Impuls auf das BIP-Wachstum ausgegangen, weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Die US-Einzelhandelsumsätze seien zwar im März im Vormonatsvergleich außergewöhnlich kräftig um 1,6% gestiegen. Gleichwohl seien sie im 1. Quartal insgesamt gegenüber der Vorperiode kaum über Stagnation hinausgekommen. Dies lasse auf ein eher moderates Wachstum des privaten Verbrauchs zu Jahresbeginn schließen. Damit zeichne sich sowohl von der Produktionsseite als auch von der binnenwirtschaftlichen Nachfrage eine deutliche Dämpfung des BIP-Wachstums ab. Genauso klar zeichne sich aber auch ab, dass eine Komponente dagegen gehalten habe. So dürfte der Außenhandel im 1. Quartal einen Beitrag zum BIP-Wachstum in Höhe von annualisiert einem vollen Prozentpunkt oder sogar noch mehr geleistet haben. Unter dem Strich erwarten die Analysten von Postbank Research eine leichte Abschwächung des BIP-Wachstums von zuvor annualisiert 2,2% auf 2,0%. (26.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.