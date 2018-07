Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft befindet sich in einer blendenden Verfassung, gleichwohl schlagen die US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Do., 26.07., 14:30 Uhr) wie wild hin und her, so die Analysten von Postbank Research.



Dies liege vor allem an den extrem volatilen Flugzeugbestellungen. Im Juni sollten sie wieder einmal einen positiven Einfluss gehabt haben. Die Analysten würden einen Anstieg der Aufträge um 3,0% gegenüber dem Vormonat erwarten. Dagegen würden sie bei den Aufträgen ohne den Transportsektor lediglich mit einem Zuwachs um 0,2% rechnen. Dies wäre zwar bereits der zweite vergleichsweise mäßige Monat in Serie, aber gleichwohl kein Anzeichen einer Abschwächungstendenz. Schließlich hätten die Aufträge ex Transport einen regelrechten Katapultstart ins zweite Quartal hingelegt, der erst einmal verarbeitet werden müsse. (20.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.