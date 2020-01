Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutlich schwächer als erwartet fielen die US-Auftragseingänge langlebiger Güter im November aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Statt der allgemein erwarteten Steigerung der Orders im Monatsvergleich seien 2% weniger Bestellungen gegenüber Oktober entgegengenommen worden. Die Jahresrate sei dadurch den vierten Monat in Folge klar im negativen Bereich verblieben, was auf eine nur verhaltene Investitionsentwicklung in den kommenden Monaten hindeute. Unterstützung könnte hier von weiteren Kompromissen im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen. US-Präsident Donald Trump habe zum Jahreswechsel die Unterzeichnung des ersten Teils eines umfassenden Handelsabkommens für den 15. Januar 2020 angekündigt und zugleich für einen späteren Zeitpunkt den Beginn von Gesprächen für eine zweite Verhandlungsphase in Aussicht gestellt. (02.01.2020/ac/a/m)





