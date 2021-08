London (www.aktiencheck.de) - Man sollte nicht zu viel in den Arbeitsmarktbericht eines einzelnen Monats hineininterpretieren, insbesondere wenn man bedenkt, wie groß die für Juli typische positive Saisonbereinigung ist und dass die Erhebung vor dem jüngsten Anstieg der Ausbreitung der Delta-Variante in den USA stattfand, so David Riley, Chief Investment Strategist bei BlueBay Asset Management.Es gebe zwar immer noch etwa 5,7 Millionen Arbeitsplätze weniger als vor der Pandemie, aber das Tempo des Beschäftigungswachstums beschleunige sich, und der Dreimonatsdurchschnitt liege deutlich über 800.000 neuen Jobs. Die Löhne seien im Berichtsmonat um 0,4 Prozent gestiegen, was über der Konsensprognose liege, und würden mit einer Jahresrate von 4 Prozent steigen, die allerdings niedriger sei als die Headline-Inflation von über 5 Prozent. Noch ein paar Job-Reports wie der aktuelle, und die "wesentlichen Fortschritte" auf dem Weg zu einer vollständigen Erholung des Arbeitsmarktes würden erreicht sein. Dann könne die FED mit der Rückführung ihres Anleihekaufprogramms im Umfang von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat beginnen, was möglicherweise schon auf ihrer September-Sitzung angekündigt werde.Die Marktreaktion auf den Arbeitsmarktbericht - mit einem Anstieg von S&P 500 und Small Caps sowie einer steileren Kurve der 10-jährigen Treasury-Yields - deute darauf hin, dass die Anleger mehr Angst vor einer Wachstumsverlangsamung als vor einer kontraktiven FED gehabt hätten. Der starke Beschäftigungsbericht, einschließlich der Aufwärtskorrekturen der Vormonatsschätzungen für das Beschäftigungswachstum, widerlege das Narrativ der Verlangsamung und zeige, dass die US-Wirtschaft eine starke Wachstumsdynamik aufweise. Die Ausbreitung der Delta-Variante stelle ein Abwärtsrisiko dar, aber die internationalen Erfahrungen würden vermuten lassen, dass sie zwar heftig, aber nur von kurzer Dauer sein werde und die wirtschaftlichen Auswirkungen gering ausfallen würden. (Ausgabe vom 06.08.2021) (09.08.2021/ac/a/m)