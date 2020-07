Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten schlugen - kaum überraschend - auch diesen Monat wieder die Erwartungen, so die Analysten von Postbank Research.



So seien in der Privatwirtschaft und beim Staat 4,8 Millionen zusätzliche Stellen entstanden, wohingegen Analysten im Durchschnitt nur einen Zuwachs um 3,2 Millionen Jobs erwartet hätten. Dennoch bedeute dies immer noch einen Verlust von circa 14,7 Millionen Arbeitsplätzen verglichen mit Februar, dem Monat, bevor die Pandemie die US-Wirtschaft heimgesucht habe. Die Arbeitslosenquote sei im Juni auf 11,1 von 13,3 Prozent gefallen. Allerdings habe es auch einige Wermutstropfen gegeben. Diese Quote könnte nämlich den wahren Zustand des US-Arbeitsmarkts beschönigen, da hier nur aktiv Arbeitsuchende gezählt würden, während Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung zum Teil auch an aktuell nicht aktiv Suchende geleistet würden.



Die zeitgleich veröffentlichten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe seien denn auch nur auf hohem Niveau leicht gesunken, was vermuten lasse, dass die US-Unternehmen weiterhin Arbeitsplätze per saldo abbauen würden. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Zahl der Anträge um 55.000 auf 1.427.000 gefallen. In der Woche zum 20. Juni hätten insgesamt 19,29 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung erhalten. Dies sei eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 59.000 gewesen. (03.07.2020/ac/a/m)



