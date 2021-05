Hannover (www.aktiencheck.de) - Oh - we have a real surprise here! Die US-Arbeitsmarktdaten fielen im April historisch gesehen wohl noch nie so überraschend aus, so die Analysten der NORD LB.



Sowohl der Stellenaufbau mit 266.000 (und Revisionen der Vormonate nach unten), als auch die gestiegene Arbeitslosenquote auf 6,1% seien ziemlich unerwartete und auch unerfreuliche Nachrichten. Zudem hätten die Stundenlöhne um 0,7% M/M angezogen - was das Inflationsthema sicherlich betreffe. Bereits vorliegende Indikatoren hätten keine Hinweise auf solch merkwürdige Daten gesendet. Erklärbar seien sie kaum, aber es müsse schon angemerkt werden, dass erstens nur ein einzelner Monat betrachtet worden sei, zweitens andere Indikatoren positive Beschäftigungssignale liefern würden und drittens immerhin weiterhin Stellen geschaffen würden. Die Konjunkturerholung werde kommen, die Konsumenten würden loslegen und die Inflation nur kurzzeitig auf knapp (unter) 4% ansteigen. Eine Implikation der Daten sei, dass sich die Federal Reserve vermutlich noch über den Juni hinaus mit Diskussionen um Tapering zurückhalten werde. Die Marktreaktionen bei Treasuries und US-Dollar seien zunächst deutlich gewesen, würden aber mittlerweile zurückgehen. (07.05.2021/ac/a/m)



