Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestern veröffentlichte ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA verbuchte einen stärkeren Rückgang als allgemein erwartet wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Mittelpunkt des Interesses stehe heute der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Hurrikan Florence dürfte das Ergebnis im September um rund 40 Tsd. Jobs negativ beeinflusst haben. Für Oktober würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG daher Aufholpotenzial orten. Allerdings sei in der Berichtswoche mit Hurrikan Michael erneut ein Wirbelsturm auf die US-Küste getroffen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die negativen Effekte des Hurrikans Michael in etwa mit den Nachholeffekten des Hurrikans Florence ausgleichen würden. In Summe sollte somit der Beschäftigungszuwachs nahe des Schnitts der letzten sechs Monate (207.000) liegen. Die Arbeitslosenquote sei im September auf 3,68% gesunken. Für einen erneuten Rückgang auf gerundet 3,6% wäre im Oktober ein Rückgang der Arbeitslosen von 60.000 ausreichend. Das sei etwas weniger als im Schnitt der letzten zwölf Monate. Bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen würden die Analysten aufgrund eines ungünstigen Kalendereffekts mit einem Plus von nur 0,1% p.m. rechnen.Am Ratingkalender sei bei Moody’s Slowenien (Baa1(s)) vermerkt. (02.11.2018/ac/a/d)