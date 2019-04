Linz (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht für März brachte eine Rückkehr zum gewohnten Bild der letzten Monate, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Nach dem überraschenden Einbruch beim Stellenaufbau im Februar aufgrund des Wintereinbruchs seien nun im März 196.000 neue Stellen geschaffen worden. Der Wert habe noch über den Erwartungen der Experten gelegen. Gleichzeitig sei die Arbeitslosenrate mit 3,8% stabil geblieben, was für amerikanische Verhältnisse Vollbeschäftigung bedeute. Auf dem US-Arbeitsmarkt sei somit nichts von einem Konjunkturabschwung erkennbar. Gleichzeitig sei der Anstieg der Stundenlöhne mit 0,1% gegenüber Februar hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie würden als ein Indikator für eine anziehende Inflation gelten. Der schwache Wert stütze die Erwartungen, dass die US-Notenbank FED weiterhin von Zinsanhebungen Abstand nehmen werde. Aussichten: EUR/USD habe auf die Zahlen kaum reagiert und dürfte auch heute in einer engen Bandbreite zwischen 1,1200 und 1,1260 handeln. (08.04.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.