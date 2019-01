Das durchschnittliche monatliche Beschäftigungsplus habe sowohl für das abgelaufene Jahr als auch für die letzten sechs Monate bei rund 220.000 gelegen. Das sei spürbar mehr als im Jahresdurchschnitt 2017 (182.000). Die Beschäftigungsdynamik bleibe also hoch. Das sei insofern überraschend, als dass anekdotische Evidenz (Beige Book, ISM Index) darauf hinweise, dass Unternehmen in bestimmten Branchen oder Regionen nicht mehr ausreichend gut qualifizierte bzw. überhaupt noch Mitarbeiter finden würden.



Ein weiterer Aspekt, der den Arbeitsmarktbericht im Dezember besonders mache, sei die Tatsache, dass die Zahl der Arbeitslosen gemäß Haushaltsumfrage trotz des massiven Beschäftigungszuwachses um 276.000 angestiegen sei. Die Arbeitslosenquote sei daher von 3,70% auf 3,86% gestiegen.



Wie erwartet sei im Dezember mit +0,4% p.m. immerhin das Lohnwachstum ausgefallen. Die Vorjahresrate habe bei 3,2% gelegen. Im nächsten Monat dürfte die Vorjahresrate der durchschnittlichen Stundenlöhne wegen eines ungünstigen Basiseffekts zwar leicht zurückgehen. Im März dürfte sie dann allerdings auf 3,5% klettern.



Die Analysten würden den Beschäftigungszuwachs im Dezember wie gesagt für einen Ausreißer halten. In den nächsten Monaten dürfte sich das Beschäftigungsplus wieder zwischen 150.000 und 200.000 einpendeln, bevor sich das Beschäftigungswachstum im zweiten Halbjahr 2019 abkühlen sollte. Die Zahl der Arbeitslosen werde im Januar und/oder Februar aller Voraussicht nach wieder kräftig sinken und damit auch die Arbeitslosenquote. Der US-Arbeitsmarkt laufe damit vorerst weiter heiß.



Implikationen Geldpolitik: Der Arbeitsmarktbericht dürfte der US-Notenbank einige Sorgen hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung nehmen. Ein ungebrochen starker Beschäftigungsanstieg in Kombination mit anziehendem Lohnwachstum spreche für weitere Zinsanhebungen. Die Analysten würden daher einen Zinsschritt im März trotz schwächerer Stimmungsindikatoren noch nicht abschreiben. (Ausgabe vom 04.01.2019) (07.01.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics gab am Freitag, dem 4. Januar 2019, bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Dezember um 312.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten hätten mit einem Anstieg von 187.000 gerechnet. Für Oktober und November sei das zunächst gemeldete Plus in Summe um 58.000 nach oben revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe von 3,7% auf 3,9% zugelegt.Marktreaktion: US-Staatsanleihen hätten mit leichten Verlusten auf die Zahlen reagiert. Der Dollar habe zum Euro dagegen um 0,5 Cent auf EUR/USD 1,136 zugelegt.