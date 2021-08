Linz (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat im Juli 943.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und die Prognosen leicht übertroffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Arbeitslosenrate sei von 5,7% im Juni auf 5,4% im Juli gesunken. Die Erwerbsquote sei mit 61,7% Erwerbstätigen im erwerbsfähigen Alter stabil geblieben. Die Unterbeschäftigung sei leicht zurückgegangen. Gleichzeitig hätten die Stundenlöhne weiter angezogen, was auf einen enger werdenden Arbeitsmarkt hindeute. Der Arbeitsmarktbericht entspreche genau den Vorstellungen der US-Zinswächter, aber auch den Analystenerwartungen. EUR/USD sei danach unter Druck gekommen und habe einen Tiefstwert von 1,1740 erreicht. US-Dollarstärke sei wieder angesagt. Die Unterstützungen würden 1,1750 und 1,1700 betragen. (09.08.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.