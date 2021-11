Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten fielen einheitlich robust und im Sinne der Federal Reserve aus, so die Analysten der NORD LB.



Sowohl der Stellenaufbau mit soliden 531.000 (plus der Höherrevisionen der beiden Vormonate um 235.000), als auch der nochmalige Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,6% und der Anstieg der Stundenlöhne um 0,4% M/M würden von Dynamik zeugen und die Bekanntgabe des Tapering der FED vom Mittwoch rechtfertigen. Der von der FED angestrebte "weitere substantielle Jobaufbau" sei damit so weit eingetreten. Für einen sogar noch höheren Beschäftigungszuwachs würden die nicht vorhandenen Arbeitskräfte ein bremsender Faktor bleiben. Als Risiken für die FED seien impfresistente Covid-19-Varianten, Inflationssorgen und Engpässe bei Gütern und Arbeitskräften zu nennen, so dass sie weiter vorsichtig agieren müsse. (05.11.2021/ac/a/m)





