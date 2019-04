Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Beschäftigungssituation in den USA präsentiert sich im März wieder ausgesprochen erfreulich, so die Analysten der Nord LB.



Trotz sich mehrender Hinweise auf einen akuten Personalmangel habe die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wieder einmal fast 200.000 neue Stellen aufbauen können. Die Arbeitslosenquote verharre am aktuellen Rand bei 3,8% und zeige somit im Prinzip an, dass die US-Ökonomie mehr oder weniger im Zustand der Vollbeschäftigung angekommen sei. Die Zahlen zur Entwicklung der Stundenlöhne würden die Analysten dagegen zunächst nicht zu negativ bewerten wollen. In der Summe zeichne der aktuelle Arbeitsmarktbericht somit ein freundliches Bild der Beschäftigungssituation in den USA und sei folglich auch grundsätzlich stützend für die Währung der Vereinigten Staaten. (05.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.