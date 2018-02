Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten fielen erfreulich aus: Der Stellenaufbau von 200.000 und die unveränderte Arbeitslosenquote von 4,1% entsprachen den Erwartungen, so die Analysten der Nord LB.



Besonderer Fokus sei aber auf die Entwicklung der Stundenlöhne zu legen, die nach (hoch revidierten 0,4% M/M) nochmals deutlich um 0,3% M/M angezogen hätten, was die Jahresrate auf 2,9% hochgezogen habe. Vielleicht löse sich ja hier gerade das Rätsel eines bisher nur moderaten Lohndrucks trotz engem Arbeitsmarkt langsam auf! Die intakte US-Jobmaschine unterstütze den Konsum und das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Für die Federal Reserve werde insbesondere die Inflationsentwicklung von Relevanz sein, bei der von einer etwas höheren Dynamik ausgegangen werden könne - insbesondere jetzt mit dem erkennbaren Anziehen der Löhne! Mit drei Zinsanhebungen im laufenden Jahr sollte also durchaus gerechnet werden! (02.02.2018/ac/a/m)





