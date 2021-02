Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten fielen im Januar gemischt aus: Während der Stellenaufbau mit 50.000 (und Revisionen der Vormonate um 160.000 nach unten) enttäuschte, kann die auf 6,3% gefallene Arbeitslosenquote als erfreulich bezeichnet werden (obwohl diese auch durch einen Rückgang der Labor Force zustande kam), so die Analysten der Nord LB.



Die Beschäftigungsdynamik sei zuletzt ins Stocken geraten. Unerfreulich sei zudem, dass nicht nur die vom Lockdown betroffenen Sektoren wie Gastronomie, Einzelhandel und Freizeit Stellenkürzungen beklagt hätten, sondern auch die bisher robusten wie Produktion und Bau. Implikationen könnten die Daten für die Verhandlungen im US-Kongress über ein neues Fiskalprogramm haben: Vermutlich würden sich jetzt die Demokraten allein mit einem höheren Ausgabenpaket durchzusetzen versuchen. Es bleibe bei einem Wettlauf gegen Corona: Schon im Sommer könnte der Großteil der Bevölkerung geimpft sein, was für die schwächelnde Konjunktur absehbar sicherlich ein echter "Game Changer" wäre. Auf dieses Szenario - Fiskalpaket UND Covid-Ende - scheinen die unbeeindruckten Finanzmärkte zu setzen, so die Analysten der Nord LB. Das schreie ja fast nach Bubbles! (05.02.2021/ac/a/m)





