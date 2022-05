Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Anleger zeigen sich am Mittwoch unentschlossen, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) falle am Mittwoch und rutscht wieder unter die 1,07er-Marke, die bei der gestrigen Sitzung erstmals seit einem Monat zurückgewonnen worden sei. Durch den Ausbruch vom Montag sei das Umfeld im Tageschart wieder bullisch, sodass der nächste Widerstand anvisiert werden könnte: das Hoch vom 21. April bei 1,0936. Unterstützungen im Tageschart gebe es am gestrigen Tagestief (1,0661), am besagten Ausbruchsniveau (1,0642) und am Tagestief vom Freitag (1,0533). Auf Wochenbasis könnte sich das Paar für eine zweite Woche in Folge erholen. Seit dem Jahrestief, das vor zwei Wochen bei 1,0349 erreicht worden sei, sei der Kurs zwischenzeitlich um rund 400 Pips gestiegen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gebe am Mittwoch die Anfangsgewinne ab, rutsche leicht ins Minus und teste die Marke von 14.000 Punkten. Am Dienstag habe der deutsche Leitindex tiefer geschlossen, habe sich jedoch über der 14.000er-Marke halten können. Mit der Schwäche, die am Montagvormittag unterhalb des wichtigen Widerstands bei 14.319 Punkten begonnen habe, könnte ein neuer großer Abwärtsimpuls eingeleitet worden sein. Solange die genannte Hürde nicht per Tagesschlusskurs durchbrochen werde, bleibe der Abwärtstrend intakt. Das Tief der Vorwoche bei 13.671 Punkten und das Monatstief bei 13.272 Punkten könnten auf der Unterseite potenzielle Kursziele darstellen. (25.05.2022/ac/a/m)