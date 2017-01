Trotz der insgesamt hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit gebe es einige Maßnahmen, die die neue Administration mit einiger Gewissheit angehen werde. So erwarte der Investmentexperte, dass die Steuersätze für Unternehmen und Privatpersonen gesenkt würden. Das sei vor allem für US-amerikanische Unternehmen, die einen recht hohen Steuersatz zahlen müssten, eine gute Nachricht. Außerdem halte Eiswert eine Verlangsamung und teilweise Aufhebung von Regulierungsbestrebungen für wahrscheinlich. "Reformen in der Regulierungspraxis könnten besonders Pharmaunternehmen zugute kommen, die dann mehr Spielraum bei der Preisgestaltung hätten", so Eiswert. Im Rahmen von Produktinnovationen wären dann theoretisch sogar Preiserhöhungen denkbar. Auch Finanzunternehmen könnten von weniger Regulierung profitieren.



Die generell positive Reaktion des Marktes auf die Wahl Trumps sei allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Kursgewinne nach der Wahl hätten vor allem auf der so genannten "election honeymoon" beruht - den Flitterwochen, in die sich Märkte und Politik nach Wahlen gerne begeben würden. Daher sei es umso wichtiger, dass Investoren langfristig planten und entsprechende Anlageentscheidungen träfen, so die Experten von T. Rowe Price. Die aktuelle Situation sei zwar vor allem für Finanzunternehmen und Pharmafirmen von Vorteil, dennoch sei Selektivität derzeit Trumpf.



So hätten beispielsweise Basiskonsumgüter und Schwellenländer-Titel in den Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl einen Dämpfer erlitten, was auch vor dem Hintergrund der erwarteten sukzessiven Zinserhöhungen durch die amerikanische Zentralbank nachvollziehbar sei. "Wir sind immer auf der Suche nach konträren Investments, die angemessene Chancen bieten. Derzeit schauen wir daher auch verstärkt auf die Emerging Markets - allerdings mit der gebotenen Umsicht. Auch einige Konsumgüter-Firmen könnten attraktive Möglichkeiten bieten. Unser Hauptaugenmerk liegt aber nach wie vor darauf, individuelle Unternehmen zu identifizieren, die auf lange Sicht überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben", sage Eiswert. Diese Unternehmen mache der Portfoliomanager momentan im IT-Sektor und im Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter aus - gerade auch, weil diese Marktsegmente zuletzt nicht sehr in der Gunst der Anleger gestanden hätten.



Hinsichtlich des Energiesektors sei Eiswert dagegen skeptisch. Das Überangebot am Markt werde durch eine potenzielle Ausweitung der Energieförderung in den USA unter Trump noch vergrößert: "Zusätzliche Verfügbarkeit am Energiemarkt erhöht den Abwärtsdruck auf die globalen Preise mittelfristig". Auch Eiswerts Blick auf Industriegüter und Rohstoffe sei wenig enthusiastisch. "Selbst wenn die USA ihre Infrastrukturausgaben drastisch erhöhen, macht das global gesehen nur einen relativ begrenzten Teil der Gesamtnachfrage aus. Viele Industriegüter- und Rohstoff-Unternehmen sind aber weltweit aktiv. Daher halten wir uns bei Bewertungen in diesem Bereich zurück", erläutere Eiswert.



Letztlich sei es unter den gegebenen Bedingungen besonders empfehlenswert, einzelne Unternehmensaktien genau zu analysieren, um die Auswirkungen etwaiger politischer Richtungsänderungen abschätzen zu können. "Im Laufe des Jahres wird es zentral sein, Enttäuschungen zu vermeiden. Als überzeugte Stockpicker bleiben wir unserer Anlagephilosophie treu: Fundierte Kenntnisse über individuelle Unternehmen ermöglichen es uns, bisher unentdecktes Wachstumspotenzial zu finden. Das gilt unter Trump genauso wie zuvor." (16.01.2017/ac/a/m)







