Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Handelstag am Mittwoch stabilisierten sich die US-amerikanischen Märkte am Donnerstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe gestern von den starken Kennzahlen profitieren können und habe Zuwächse verzeichnet. Gold habe hingegen minimale Abschläge hinnehmen müssen.Die positivere Stimmung setze sich heute Morgen teilweise auf den asiatischen Märkten fort. Ein Mitgrund dafür dürfte die Ankündigung Chinas sein, das verfügbare Einkommen der Haushalte steigern zu wollen. Hongkong und China würden sich dementsprechend im grünen Bereich präsentieren. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren einen leicht stärkeren Start in den Tag erwarten. (16.08.2019/ac/a/m)