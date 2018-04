Wien (www.aktiencheck.de) - Mit moderaten Verlusten haben die wichtigsten US-Aktienmärkte auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen in Syrien reagiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die steigende Wahrscheinlichkeit eines US-Militärschlags gegen das syrische Regime könnte in einer Eskalationsspirale mit Russland enden. Die Ölpreise hätten von den Spannungen zu profitieren vermocht und den höchsten Stand seit Ende 2014 erklommen. Vermeintlich sichere Anlagen wie Gold hätten ebenfalls von der Verschärfung im Syrien-Konflikt profitiert und klare Aufschläge verzeichnet. Hinzu gekommen seien gestern veröffentlichte US-Inflationsdaten und eine entschlossen wirkende Federal Reserve, wodurch auch dieses Thema wieder in das unmittelbare Interesse der Investoren gerückt sei. Wie aus dem Protokoll der März-Sitzung hervorgegangen sei, habe sich die Diskussion nicht auf die Frage konzentriert, ob die Zinsen angehoben werden sollten, sondern vielmehr auf das Ausmaß weiterer Straffungen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden von einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten ausgehen. (12.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.