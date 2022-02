Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An den Us- Aktienmärkten zeichne sich zum Wochenabschluss ein zunächst freundlicher Handelsauftakt ab, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Insbesondere Technologieaktien seien bei den Anlegern gefragt und der Future auf den NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) steige um rund 0,9%. Auch für den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gehe es nach oben. Die Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung bleibe angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine unklar. Am Freitag hätten Berichte für Erleichterung an den Märkten gesorgt, wonach Russland zu Gesprächen mit der ukrainischen Führung bereit sei. Der Ölpreis, der in den vergangenen Tagen mit massiven Aufschlägen auf die geopolitische Entwicklung reagiert habe und zeitweise über 100 USD je Fass für WTI gestiegen sei, sei am Freitag etwas zurückgefallen. Gold habe nach starken Zugewinnen in den Vortagen ebenfalls schwächer tendiert. (25.02.2022/ac/a/m)

