Auch die asiatischen Aktienmärkte würden sich heute Morgen ob der gemischten Nachrichtenlage uneinheitlich präsentieren: Während sich Japan aktuell im Minus befinde, würden sich die chinesischen Aktienindices klar fester präsentieren.



Öl sei gestern nicht gesucht gewesen, weshalb die Preise nach den starken Anstiegen vom letzten Freitag wieder etwas nachgegeben hätten. Der Goldpreis habe hingegen von der leicht gestiegenen Skepsis in Bezug auf den Handelsstreit etwas profitieren können.



Gemäß der aktuellen Frühindikatoren dürften die europäischen Aktienindices leicht positiv in den heutigen Handelstag starten. (19.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im gestrigen Handelsverlauf vermochten alle wichtigen US-Aktienindices leicht anzusteigen und somit auf neue Allzeithöchststände vorzurücken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings sei der Handelsstart von aufkeimender Unsicherheit bzgl. des zu erreichenden Waffenstillstandes im Handelsstreit USA/China geprägt gewesen, weshalb die Indices immer wieder zwischen positiven und negativen Vorzeichen geschwankt seien. Hintergrund hierfür sei, dass China wohl beharrlich auf eine Annullierung der bereits eingeführten US-Zölle auf chinesische Güter setze und sich in Bezug auf eine breite Einigung skeptisch zeige. Auf der leicht positiven Seite sei hingegen eine erneute Fristverlängerung (die dritte in Folge) um weitere drei Monate gewesen, in denen US-Unternehmen mit dem Telekomausrüster Huawei weiterhin Geschäfte machen könnten, zu verbuchen.