Jenseits des Atlantiks sei die letzte Woche sehr ruhig zu Ende gegangen. Die wichtigsten US-Aktienindices hätten sich am Freitag kaum bewegt. Auf Wochensicht habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) geschafft - Evergrande und FED zum Trotz - sogar einen Zugewinn von 0,62%. Etwas belastet gewesen sei das Sentiment zum Wochenschluss unter anderem aufgrund einer Mahnung der chinesischen Zentralbank, die sich abermals kritisch zu Kryptowährungen geäußert habe. Alle Transaktionen seien illegal, habe die People's Bank of China festgestellt. Auch die anhaltende Unsicherheit um den chinesischen Immobilienriesen Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), der nach wie vor mit Zahlungsproblemen zu kämpfen habe, trage nicht zur Ermutigung der Anleger bei.



In Asien würden sich heute Früh die Aktienindices ähnlich wenig bewegt wie Freitag in den USA zeigen. Unternehmensdaten dürften heute Mangelware sein; seitens der Konjunkturindikatoren sei mit einer leichten Erholung der Auftragseingänge in den USA zu rechnen.



Die Ölpreise würden sich weiterhin bombenfest zeigen. Die Sorte Brent notiere aktuell bei mehr als USD 79. Steigende Nachfrage nach dem schwarzen Gold treffe auf ein weiterhin recht knappes Angebot. Der Preis für die Feinunze Gold dümpele dagegen weiter zwischen USD 1.750 und 1.760 herum. Der Bitcoin halte sich mittlerweile wieder stabil bei rund USD 44.000. (27.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die (deutschen) Wahlen sind geschlagen und wir wissen zur Stunde genau genommen auch nicht viel mehr als Sonntag Morgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU/CSU) lägen nicht weit auseinander und somit würden beide den Anspruch auf das Kanzleramt stellen. Ohne Zweifel stünden aber die Chancen für den Wahlsieger Scholz besser, habe er doch mehr (realistische) Koalitionsvarianten offen. Doch jede Koalitionsvariante habe auch irgendeinen Haken, der schwer überwindbar erscheine. Wir dürften also am Tag eins nach dem Berlin Marathon auf den Regierungs-Verhandlungsmarathon gespannt sein. Und was würden uns eigentlich die heutigen vorbörslichen Indikationen zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dazu sagen? Sie lägen höher (!) als die Schlusskurse vom Freitag.