Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem Versprechen einer weiterhin lockeren US-Geldpolitik im Rücken und der auflebenden Aussicht auf eine Einigung beim lang herbeigesehnten Corona-Hilfspaket haben sich die US-Aktienindices am Donnerstag erneut auf Rekordkurs begeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das grundsätzlich positive Sentiment an den US-Börsen habe sich aber nicht auf den asiatischen Märkten weiter fortgesetzt, wodurch die meisten Indices im bisherigen Handelsverlauf ins negative Terrain abgedriftet seien. Für die Ölpreise sei es hingegen weiter nach oben gegangen. Hintergrund hierbei sei, dass die gesunkenen Öl-Lagerdaten sowie Stimulus- und Impfstoffhoffnungen auf eine baldige anziehende Nachfragesituation hoffen lassen würden. Auch für den Goldpreis sei es weiter nach oben gegangen. Neben der Aussicht auf längere Zeit niedrige Zinsen habe vor allem der schwache US-Dollar gestützt.Gemäß den Futures-Indikationen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von einer leicht negativen Börseneröffnung in Europa ausgehen. (18.12.2020/ac/a/m)