Die Berichtssaison gehe unterdessen munter weiter. Mit großer Spannung würden nun in der zweiten großen Welle die Quartalszahlen der Technologie-Schwergewichte erwartet. Ob und in welchem Ausmaß auch diese die Erwartungen der Analysten in den Schatten stellen könnten, würden zunächst einmal die Quartalsberichte von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) am heutigen Dienstag sowie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) am Mittwoch und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) am Donnerstag zeigen. Auch in Europa stünden abermals große Unternehmensnamen auf dem Kalender der Datenveröffentlichungen.



Bezüglich Wirtschaftsindikatoren sollte es heute ruhiger zugehen als an den letzten Tagen. Aus den USA würden am Nachmittag die Ergebnisse von Umfragedaten zum Konsumentenvertrauen erwartet. Im Zuge des Niedrigzinsumfelds, der abflauenden COVID-19-Probleme in den USA sowie der gegebenen fiskalischen Stimulusmaßnahmen sei dabei zu erwarten, dass diese Daten weitaus besser ausfallen sollten als zuletzt. Die Frage werde wohl nur sein, in welchem Ausmaß die März-Zahlen übertroffen werden könnten.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt bzw. leicht schwächer als gestern präsentieren: Während die japanischen und koreanischen Aktienindices im Minus notieren würden, lägen jene aus Hongkong marginal im Plus. Was die Börseneröffnung in Europa betreffe, so würden die Futures auf einen leicht schwächeren Handelsauftakt schließen lassen.



Bei den Rohstoffen würden sich heute Früh die Ölpreise ebenso gut behauptet zeigen wie der Goldpreis. Der Bitcoin erhole sich von seinen erlittenen Rückschlägen und notiere in der Gegend von USD 54.000. Der Euro zeige sich weiter tendenziell fest gegenüber dem US-Dollar. (27.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Dank robuster Wirtschaftsdaten hatten sich die wichtigsten US-Aktienindices bereits am Freitag von ihrem vorübergehenden Rückschlag durch die kolportierten Steuererhöhungspläne von US-Präsident Joe Biden wieder erholt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die am gestrigen Montag veröffentlichten Auftragsdaten aus der US-Industrie für Februar seien dagegen zwar weniger stark als erwartet ausgefallen, dennoch sei im Monatsvergleich ein Anstieg verzeichnet worden. Zudem würden die Anleger zunehmend auf die Überwindung der Corona-Krise durch den Erfolg der Impfungen blicken. Damit habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auch gestern wieder zeitweise sein Rekordhoch vom Freitag erreichen können, bevor er mit einem lediglich kleinen Plus geschlossen habe. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Handel sogar mit einem marginalen Minus beendet, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe dagegen seine Auftaktgewinne ausgebaut und sei letztlich um 0,61% angestiegen.