Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwankungen an den weltweiten Aktienmärkten waren auch in der vergangenen Woche hoch, so die Analysten der DekaBank.



Vor allem US-Aktien hätten erneut unter Druck gestanden und sich schwächer als Aktien in Euroland entwickelt. Auslöser hierfür seien vor allem zunehmende Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick in einem Umfeld hoher Inflation gewesen, welche zu Leitzinserhöhungen durch FED und EZB führe. Zu allem Überfluss hätten schwache Quartalszahlen und vorsichtigere Ausblicke von US-Einzelhändlern diese Sorgen zur Wochenmitte verstärkt. Damit habe sich auch das technische Umfeld weiter verschlechtert.



Kurzfristig dürften die Schwankungen an den Märkten erhöht bleiben. Daher gelte es, die wirtschaftlichen Risiken eng zu beobachten. Langfristig orientierte Anleger könnten ausgeprägte Schwächephasen für Zukäufe nutzen. Diese Woche stünden vor allem die Einkaufsmanagerindices in Euroland und den USA sowie das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung im Fokus. (23.05.2022/ac/a/m)



