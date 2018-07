- Sinkende Forschungs- oder Vertriebsausgaben - in absoluten Zahlen oder in Prozent des Umsatzes - würden darauf hindeuten, dass ein Unternehmen zu kurzfristig auf Kosten der Zukunft konzentriert sei.



- Die zunehmende Diskussion über "gezielte Investitionen" - insbesondere in Kombination mit rückläufigen Ausgaben - sei oft ein implizites Eingeständnis, dass ein Unternehmen sich aktiv dafür entscheide, nicht in potenzielle Chancen zu investieren. Solche engen, taktischen Bewegungen würden nur wenig Spielraum für Investitionsfehler lassen. Man solle sich nicht vom Jargon täuschen lassen.



- Ein langsames organisches Umsatzwachstum - vor allem wenn es hinter Branchenkonkurrenten zurückbleibe - könnte darauf hindeuten, dass die derzeitigen Kernproduktlinien eines Unternehmens zurückfallen und höhere zukünftige Investitionen erfordern würden.



- Übernahmefieber - sei vielleicht das größte und schädlichste Anzeichen kumulativer Unterinvestition. Ein Unternehmen, das auf Einkaufstour sei, versuche vielleicht, mit seinen Konkurrenten Schritt zu halten. Während einige Übernahmen einem Unternehmen helfen würden, seine Marktposition zu verbessern, könnten sie auch ein Anzeichen dafür sein, dass das Unternehmen in Schlüsselmärkten zu wenig investiert sei, falsche Investitionen getätigt habe oder beides. Im Extremfall könnte das Übernahmefieber signalisieren, dass es einem Unternehmen an Innovationskraft mangele, oder gar die Corporate Governance mangelhaft sei.



Übernahmen würden in der Regel klare strategische Absichten aufweisen und sich positiv auf das Ergebnis auswirken. Die Anleger konzentrieren sich jedoch zu sehr auf den Gewinnzuwachs und zu wenig auf die Rendite des investierten Kapitals (ROIC), die aus Sicht der Experten von AB ein wichtiger Treiber für Aktienerträge ist. Die erwarteten langfristigen Vorteile von Übernahmen würden nicht immer erreicht, und die hohen Prämien, die typischerweise für Deals gezahlt würden, würden die ROIC strukturell, insbesondere im Vergleich zu organischen Investitionen verringern.



Die Entscheidung von General Electric (GE) (ISIN US3696041033/ WKN 851144), sich in drei vollständig getrennte, fokussiertere Unternehmen aufzuspalten, sei ein hervorragendes Beispiel. Seit 2005 habe das Unternehmen 64 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben, um sich neu zu positionieren. Seit 2005 habe GE den Aktionären netto 171 Milliarden US-Dollar zurückerstattet. Ein Großteil davon sei durch Liquidationen bei GE Capital finanziert worden.



Aber GE habe unter Druck gestanden, attraktive Finanzkennzahlen zu liefern und gleichzeitig eine hohe Dividende zu zahlen. Deshalb denken die Experten von AB, dass GE zu gezielten Investitionen (einschließlich einiger großer Deals wie der Predix-Softwareplattform) übergegangen ist. Und da sich die bürokratische Managementstruktur des Unternehmens mit einer zeitnahen Kapitalallokation schwergetan habe, hätten mehrere Kernunternehmensbereiche stetig erodiert, was zu der Entscheidung über die Aufspaltung geführt habe.



Im Gegensatz dazu habe Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) die Herausforderungen angenommen, die sich aus den aktuellen Umwälzungen im Verbraucherbereich ergeben würden. Der Schuhhersteller habe sich in Richtung automatisierter Technologien verlagert und investiere in kundenspezifische Produkte. Durch die Einsparung von Versandkosten, Zollgebühren und Zolltarifen habe Nike seine Profitabilität auf hohem Niveau halten können.



Das Tempo der Umwälzungen beschleunige sich überall. In einer sich rasch verändernden Welt ist es aus unserer Sicht in der Regel keine überzeugende Erfolgsstrategie, Unternehmen zu teuren Bewertungen aufzukaufen, um das Wachstum anzukurbeln, so die Experten von AB. Stattdessen würden die Experten denken, dass Unternehmen die organischen Investitionen in Produkte und Dienstleistungen fördern müssten, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell für die Zukunft zu schaffen. Anleger sollten jenseits von Quartalsergebnissen und schnellen Barrenditen für die Aktionäre den Fokus auf Unternehmen mit innovativen Ideen und einer erfolgreichen Investitionsbilanz richten. Das erscheint uns als sinnvolleres Rezept für die Bewältigung der Umwälzungen und langfristiges Wachstum, so die Experten von AB. (Ausgabe vom 19.07.2018) (23.07.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - In der aktuellen Quartalsberichtsphase sollten US-Aktienanleger sich nicht von Rückkäufen und Dividenden verführen lassen, sondern sicherstellen, dass Unternehmen die richtige Balance zwischen dem Einsatz von Cashflows für kurzfristige Aktionärsbelohnungen und strategischer Reinvestition finden, so die Experten von AB.Unternehmensinvestitionen seien der Grundstein für künftiges Wachstum. Die Vorstände großer, börsennotierter Unternehmen müssten oft zwischen kurzfristiger finanzieller Verpflichtung und langfristiger Wertschöpfung wählen.US-Unternehmen würden zurzeit kaum durch Finanzierungsbeschränkungen gehemmt. Unser Research zeigt, dass die Top 25 der US-amerikanischen nichtfinanziellen Standardwerte im Jahr 2017 mehr Geld für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen als für Investitionen ausgegeben haben, so die Experten von AB.Wenn doch finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, was halte Unternehmen davon ab, mehr auszugeben? Viele Unternehmen erscheinen in dieser Hinsicht ideenlos, so die Experten von AB. Bürokratische Governance-Strukturen könnten ebenfalls rechtzeitige Investitionen behindern. Natürlich könnte die US-Steuerreform Unternehmen dazu bringen, neue Investitionsinitiativen zu starten. Viele Unternehmen seien jedoch bestrebt, ihre Gewinne jährlich zu steigern, was auch Einfluss darauf haben könne, wie sie die Kapitalallokation priorisieren würden. Darüber hinaus könne es von ihrer Fähigkeit, die künftige Profitabilität zu sichern, ablenken. Unseres Erachtens entscheiden sich viele Unternehmen dafür, keine guten Ideen zu finanzieren, da es einfach einfacher ist, Aktien zurückzukaufen, was die kurzfristigen Gewinnwachstumsraten besser aussehen lässt, so die Experten von AB.Wo liege das Problem? Die Herausforderung bestehe darin, dass die Aufrechterhaltung einer hohen Rentabilität oft einen intelligenten Ausgleich zwischen der Verwaltung der Ausgaben und der Finanzierung von Verbesserungen des Geschäftsmodells und künftigen Wachstumschancen erfordere.Das stelle Anleger vor ein Dilemma. Eine hohe Profitabilität, typischerweise gemessen an Margen, werde in der Regel als attraktives Attribut eines Unternehmens angesehen. Wie könne man also feststellen, wann es vielmehr ein wunder Punkt sei? Die Experten von AB sind der Ansicht, dass die folgenden Anzeichen von Unterinvestition den Anlegern helfen können, zwischen Unternehmen mit nachhaltig hoher Profitabilität und Unternehmen mit hohem Risiko mit begrenzten Wiederanlagegelegenheiten zu unterscheiden.