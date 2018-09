Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Monate setzte sich der US-Dollar im Vergleich zum japanischen Yen mit dem seit Juni 2015 bestehenden Baissetrend (akt. bei 111,94 JPY) auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am Freitag sei der US-Valuta per Wochenschlusskurs der Sprung über diesen Trend gelungen. Aus Sicht der Analysten handele es sich dabei um eine wichtige Weichenstellung, denn im übergeordneten Kontext kann die Entwicklung der letzten Jahre somit als symmetrisches Dreieck interpretiert werden. Die Auflösung dieses Konsolidierungsmusters besitze das Potenzial auch die Seitwärtsphase der letzten vier Jahre zu den Akten zu legen. Ein Spurt über die Kombination aus dem Julihoch (113,16 JPY) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 113,22 JPY) würde dem skizzierten Szenario zusätzlichen Nachdruck verleihen. Rückenwind komme dabei beispielsweise von Seiten des RSI und des MACD, die jeweils freundlich zu interpretieren seien. Die Hochs bei gut 114 JPY würden ein erstes Etappenziel auf dem Weg zum Hoch von Ende 2016 bei 118,66 JPY definieren. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte auf der Unterseite das Augusttief bei 109,76 JPY nicht mehr unterschritten werden. Interessanterweise untermauere der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 109,75 JPY) diese Rückzugslinie zusätzlich. (24.09.2018/ac/a/m)



