Hannover (www.aktiencheck.de) - Der japanische Währung scheint sich im Bereich von 112 JPY pro USD zu stabilisieren, so die Analysten der NORD LB.



Die Finanzmärkte hätten offenkundig wieder etwas mehr Risikoappetit, was tendenziell für einen schwächeren Yen spreche. Einige Marktteilnehmer schienen aktuell auf kein zusätzliches Störfeuer im Handelskonflikt zu hoffen. Auch das recht harmonische Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Finnland möge für etwas verringerte geopolitische Risiken sprechen. (18.07.2018/ac/a/m)



