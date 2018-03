Hannover (www.aktiencheck.de) - Der JPY hat gegenüber den meisten G10-Währungen zuletzt Gewinne verzeichnet, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum USD/JPY.



Die zunehmenden geopolitischen Spannungen hätten die Attraktivität der Fluchtwährung Yen erhöht. Während der letzten beiden Handelstage habe die japanische Währung allerdings wieder etwas nachgegeben. Insbesondere die sich abzeichnende Beruhigung bei den drohenden internationalen Handelskonflikten habe die Nachfrage nach Fluchtwährungen wieder etwas abgemildert. Der Ausblick des Yen bleibe neutral - die Analysten würden mit einem gewissen Konsolidierungsmodus auf kurze Sicht rechnen. Die Bank of Japan (BoJ) sollte bis zum Ende der Amtszeit von Governor Kuroda im April an ihrer geldpolitischen Ausrichtung festhalten. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres dürfte die Notenbank moderate Anpassungen der Geldpolitik signalisieren. (28.03.2018/ac/a/m)







