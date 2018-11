Wien (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen beiden Wochen hat sich der USD/CNY-Wechselkurs weiter stabilisiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Trotz der Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China und des Zinsanstiegs in den USA würden die Analysten von hier aus mit keiner wesentlichen Abschwächung des Yuan rechnen. Dies sei teilweise bedingt durch die während der letzten Krisen in den Jahren 2015 und 2016 von China eingeführten Kapitalverkehrskontrollen. Berichten von Bloomberg zufolge hätten die Beschränkungen für alles von Übernahmen in Übersee bis hin zum Kauf von Versicherungen in Hong Kong dazu geführt, dass die Abflüsse im Jahr 2018 einem Rinnsal ähnlicher als einer Flut geblieben seien. Im Lichte steigender Anleiheausfälle, Unsicherheiten in Zusammenhang mit Immobilien und einem massiven Ausverkauf chinesischer Aktien könne dies einen Anker für Deviseninvestoren bereitstellen. Sollte der Druck zu Abflüssen tatsächlich zunehmen, hätten die Behörden immer noch zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung.



Tatsächlich rechnen die Analysten der RBI aufgrund verschiedener politischer Interventionen im 1. Quartal 2019 mit einer Stärkung des Yuan auf USD/CNY 6,90. (Ausgabe 25/2018) (29.11.2018/ac/a/m)





