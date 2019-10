Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht für September deutet keine ausgeprägte Wachstumsdelle der US-Wirtschaft an, so die Analysten der DekaBank.



Der monatliche Beschäftigungsaufbau habe 136.000 Stellen betragen und die Arbeitslosenquote sei auf 3,5% gesunken. Nur die Lohndynamik sei mit einer Stagnation im Vergleich zum Vormonat enttäuschend schwach gewesen. Allerdings seien die Vormonate überaus kräftig gewesen.



Nach den beiden überraschend schwachen ISM-Indices in dieser Woche schien die nächste Leitzinssenkung im Oktober gesetzt zu sein, so die Analysten der DekaBank. Der relativ robuste Arbeitsmarktbericht deute jedoch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für die FED an. Die Analysten würden dennoch weiterhin davon ausgehen, dass es eine Zinssenkung im Oktober geben werde. Eine zeitliche Verschiebung habe aber durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit. (04.10.2019/ac/a/m)



