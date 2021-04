Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Paris (www.aktiencheck.de) - Wie oft schon hörten wir am Markt einen Abgesang auf die Dominanz der Vereinigten Staaten? In jeder Krise zeigt der Blick über den Atlantik zunächst, dass die Situation dort dramatischer ist als in Europa, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Doch schon der zweite Blick zeige häufig ein gegensätzliches Bild. Schon seit dem vergangenen Sommer würden sich die USA positiv entwickeln: Der Immobilienmarkt und auch die Wirtschaft würden eine robuste Entwicklung zeigen. Hinzu komme, dass die Sparquote für US-Verhältnisse in der Krise außergewöhnlich hoch sei. Das spreche für einen Konsumstau, der aufgelöst werden könnte. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) nehme diese positive Entwicklung bereits seit Monaten vorweg. Die US-Regierung sorge zudem mit einem immer ambitionierteren Impfprogramm dafür, dass Rückschläge immer weniger wahrscheinlich würden.



Das schlage sich auch auf die Konjunkturdaten nieder: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei zuletzt auf ein Rekordniveau geklettert. Seit 1983 sei der viel beachtete Indikator nicht mehr so hoch gestiegen. 64,7 Punkte seien ein klares Signal, dass die Erholung in den USA in vollem Gange sei. Selbst der Arbeitsmarkt, der in den vergangenen Wochen immer ein wenig das teils bereits euphorische Bild getrübt habe, habe sich zuletzt stark gezeigt. Gerade im Service-Sektor dürften dank der Öffnungen viele verlorene Jobs zurückkommen. Es sei daher wahrscheinlich, dass die Beschäftigung nachhaltig ansteige. Auch wenn die Erholung der Wirtschaft nicht ewig so dynamisch verlauft, sind und bleiben US-Aktien das Maß der Dinge, so die Analysten der BNP Paribas. Kurzum: Der Dow Jones könnte immer noch Luft nach oben haben. (09.04.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



