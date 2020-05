Ab Mai sollte sich in den USA dann aber schon ein weniger unfreundliches wirtschaftliches Umfeld zeigen; die Diskussion um die Lockerung des "Lockdowns" in den USA sei in diesem Kontext von Relevanz. Aufgrund der föderalen Struktur des Landes sollte hier auch auf Details zu achten sein. Einige Beobachter scheinen perspektivisch sogar einen Wettlauf der Gouverneure bei der Öffnung der US-Wirtschaft zu erwarten, so die Analysten der NORD/LB. Es gebe aber durchaus kritische Stimmen. An dieser Stelle werde man nun vor allem die Erfahrungen, die Georgia und Texas machen würden, sehr fokussiert analysieren müssen. Die Lage in South Dakota, welches sich gegen die Umsetzung eines formellen "Lockdowns" entschlossen habe, mache allerdings schon Hoffnung. Sollte die Öffnung der Wirtschaft der USA ohne größere negative Folgen für das Gesundheitssystem des Landes gelingen, wäre dies natürlich hilfreich für die Ökonomie der Vereinigten Staaten.



Auch die Sorgen um den niedrigen Ölpreis, der die Förderunternehmen in den USA zweifellos belastet habe, würden beginnen langsam etwas in den Hintergrund zu treten. Der Immobiliensektor der USA habe im April einen ausgeprägten Druck gespürt. Die Baubeginne seien zuletzt um circa 30% M/M eingebrochen und würden nun auf dem Niveau vom Februar 2015 notieren; die Lockerung des "Lockdowns" und die weiterhin niedrigen Zinsen dürften in den kommenden Monaten aber helfen. Auch wenn der NAHB-Index im Mai immerhin wieder auf 37 Punkte habe zulegen können, bleibe die Stimmung in der US-Bauwirtschaft jedoch schlecht; Sorgen bezüglich der Beschäftigungssituation seien ein klar belastender Faktor. Auch hier würden sich aber wohl zügig gewisse Tendenzen zu einer Besserung zeigen. Dies wäre positiv für die gesamte US-Wirtschaft.



Ein möglicher neuer "Dämpfer" wäre ein Wiederaufflammen des Handelskonfliktes mit China. In diesem Umfeld werde die US-Notenbank weiterhin umfangreiche stützende geldpolitische Maßnahmen implementieren wollen; das in Washington offenbar an Popularität gewinnende Konzept der "negativen Zinsen" sehe FED-Chef Jerome Powell allerdings recht kritisch.



Der Devisenmarkt scheine sich mittlerweile an die Veröffentlichung von schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA gewöhnt zu haben. Der Euro habe zuletzt von der Nachricht profitiert, dass sich Berlin und Paris auf eine Lösung zur Schaffung eines EU-Stützungsfonds hätten einigen können. Die psychologisch wichtige Marke von 1,10 USD pro EUR sei damit wieder ins Blickfeld gerückt. (Ausgabe Juni 2020) (25.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft leidet stark unter dem Coronavirus, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Lage am Arbeitsmarkt bleibe sehr unerfreulich. Erwartungsgemäß hätten sich auch die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im April weiter abgeschwächt. Der in vielen Bundesstaaten vorgenommene recht weitgehende "Lockdown" drücke signifikant auf die ökonomische Aktivität. Das Wirtschaftswachstum habe sich bereits im 1. Quartal nach noch vorläufigen Angaben ziemlich schwach präsentiert. In Zahlen ausgedrückt habe die annualisierte Veränderungsrate bei lediglich -4,8% notiert (was allerdings im Rahmen der Erwartungen gelegen habe).