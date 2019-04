Die ersten Angaben zur Entwicklung des US-BIPs seien immer ziemlich revisionsanfällig. Insofern sollte man nach Auffassung der Analysten noch nicht zu sehr auf die Details achten. Bemerkenswert sei aber wohl doch, in welchem Umfang der Lageraufbau das Wirtschaftswachstum am aktuellen Rand die Ökonomie der Vereinigten Staaten gestützt zu haben scheine. Dies könne sich perspektivisch noch als Bumerang für das nordamerikanische Wirtschaftswachstum erweisen. Die zum Start des neuen Jahres zu beobachtende ökonomische Stärke der USA sollte zudem auch zum Ausbleiben von stützenden Rückpralleffekten im 2. Quartal führen.



Allerdings spreche die offenbar bevorstehende Einigung im Handelsstreit zwischen Peking und Washington für die Wirtschaft der USA. Angesichts der sehr erfreulichen Lage am US-Arbeitsmarkt möge in den kommenden Quartalen auch mit positiven Impulsen vom privaten Konsum gerechnet werden.



In der Summe sei beim Blick auf die aktuellen Zahlen jedenfalls festzuhalten, dass die US-Wirtschaft dem Government-Shutdown habe trotzen können. Angesichts der heutigen Zahlen würden die Analysten ihre Wachstumsprognose für die Vereinigten Staaten sorgfältig überprüfen und wahrscheinlich anheben müssen.



Die in den USA heute gemeldeten Wachstumszahlen hätten die Analysten mit einem Anstieg um annualisiert 3,2% positiv überrascht. Der Government-Shutdown habe folglich nicht nachhaltig belastet. Trotz flacher Zinsstrukturkurve sei die wichtigste nordamerikanische Volkswirtschaft damit sehr weit weg von einer Rezession. (26.04.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind vor wenigen Minuten aktuelle Zahlen zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums im 1. Quartal 2019 veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Diesen Angaben folgend sei es zum Start des neuen Jahres nicht zu der inzwischen fast schon üblichen Verlangsamung des Anziehens der ökonomischen Aktivität im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gekommen. In der Tat notiere der annualisierte Zuwachs des realen BIPs am aktuellen Rand bei mehr als beachtlichen 3,2% und liege damit sogar leicht oberhalb des Potenzialwachstums. Dies sei eine sehr erfreuliche Entwicklung.