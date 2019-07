Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ende Juli wird in den USA das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht, so die Analysten der DekaBank.



Derzeit würden die Konjunkturindikatoren ein Wachstum im Bereich von 1,5% bis 2,0% andeuten (annualisierte Quartalsveränderungsrate). Dies wäre schwächer als zu Jahresbeginn und würde bestätigen, dass sich das Wirtschaftswachstum wieder auf ein Normalmaß zurückentwickle. Das Wirtschaftswachstum dürfte auch in den kommenden Quartalen auf dem niedrigen Niveau verharren. Dabei habe der Handelskonflikt noch keine nennenswerten Bremsspuren hinterlassen. Lediglich bei den Stimmungsindikatoren der Unternehmen würden sich erste Dämpfer zeigen. Sie seien bislang aber noch nicht beunruhigend. Gleichwohl würden die Risiken einer temporären Wachstumsdelle zunehmen. Ihre Inflationsprognose haben die Analysten der DekaBank energie-preisbedingt geringfügig nach unten korrigiert.



Prognoserevision: Inflation 2019: 1,9% (bisher: 2,0%).(Ausgabe Juli / August 2019) (09.07.2019/ac/a/m)



