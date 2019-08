Linz (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Lage in Amerika setzt US-Präsident Trump aufgrund der Präsidentenwahlen im nächsten Jahr unter Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In seiner Wahlkampagne 2016 habe er versprochen das Wirtschaftswachstum auf 3% anzuschieben. Davon entferne er sich immer mehr. Deshalb verschärfe er die Gangart im US-Handelsstreit mit China und kritisiere immer stärker die eigene Notenbank. Trump wünsche sich schnellere Zinssenkungen, die Notenbank aber sehe die amerikanische Wirtschaft noch auf einem stabilen Weg. EUR/USD zeige seit Freitag wenig Bewegung. Für heute erwarten wir eine Bandbreite für EUR/USD von 1,1170 bis 1,1250, so die Oberbank. (12.08.2019/ac/a/m)





