Wien (www.aktiencheck.de) - Die Ausbreitung von COVID-19 hat sich in den USA drastisch beschleunigt und die wirtschaftlichen Restriktionen sind vorerst bis Ende April verlängert worden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Gesundheitskrise seien insbesondere am Arbeitsmarkt deutlich beobachtbar. In Anbetracht jüngster Entwicklungen, die das ausgeprägte Ausmaß der Krise verdeutlichen würden, würden die Analysten ihr Konjunkturbild entsprechend anpassen. Die Prognose des BIP-Wachstums für 2020 werde von -2,7% auf -5,3% gesenkt, das Folgejahr jedoch von 3,3% auf 5,3% erhöht. Die Analysten hätten demnach nun einen deutlich tieferen Einschnitt im ersten Halbjahr erwartet, der maßgeblich durch einen historischen Rückgang des privaten Konsums verursacht werde. Bedingt durch eine graduelle Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen folge ein Rebound im zweiten Halbjahr, die Wirtschaftsleistung vor COVID-19 werde aber erst 2022 wieder erreicht werden. Trotz der Anpassung sei der Konjunkturausblick weiterhin mit Abwärtsrisiken behaftet.



In einem Negativ-Szenario beurteilen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Auswirkungen einer deutlich längeren Normalisierungsphase, sodass die wirtschaftliche Erholung erst 2021 einsetzt. Die lange Dauer des Einschnitts führe zu ausgeprägteren Zweitrundeneffekten, welche die Nachfrage belasten und die wirtschaftliche Erholung verlangsamen würden. Das BIP-Wachstum würde in diesem Szenario im Jahr 2020 auf -8,0% fallen und auch 2021 nur 3,0% betragen. (09.04.2020/ac/a/m)



