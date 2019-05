London (www.aktiencheck.de) - FED-Chef Jerome Powell betonte in der vergangenen Woche erneut, dass sich die US-Notenbank eng an den Wirtschaftsdaten orientieren werde und damit als nächster Schritt eine Zinssenkung ebenso wahrscheinlich sei, wie eine Zinserhöhung, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Den Experten sei klar, dass sie damit von der Marktmeinung abweichen würden, die eher eine Zinssenkung erwarte und diese Erwartung auch in die Futures eingepreist sei.Nebenbei bemerkt: Die Experten von BlueBay Asset Management gehen nicht davon aus, dass die anstehenden Parlamentswahlen in der EU ein maßgebliches Risiko darstellen und prognostizieren daher weiterhin sinkende Renditen bei den Staatsanleihen der Eurozone. Da die EZB die Zinsen auf unbestimmte Zeit unverändert lassen werde, würden flachere Zinskurven und geringere Risikoaufschläge zusammen mit einer geringen Volatilität am wahrscheinlichsten erscheinen. (03.05.2019/ac/a/m)