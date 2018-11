Bonn (www.aktiencheck.de) - Das US-BIP ist im 3. Quartal in annualisierter Rechnung um 3,5% zum Vorquartal gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Neben dem Außenhandel stehe auch die schwache Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen unter Beobachtung, auch wenn das anhaltend hohe Niveau diverser Sentimentindikatoren hier bislang eher für einen Ausreißer denn für eine dauerhafte Schwäche spreche. Der private Verbrauch dürfte unterdessen seine zuletzt sehr hohe Dynamik kaum halten können, weshalb die Analysten von Postbank Research perspektivisch insgesamt mit einer etwas verhalteneren Konjunkturdynamik in den USA rechnen. 2018 sollte das BIP-Wachstum gleichwohl von 2,2% auf 2,9% steigen und sich 2019 nur leicht auf 2,8% ermäßigen.Mit einem Rückgang von 2,7% auf 2,3% habe die US-Inflation im September - nicht zuletzt aufgrund sinkender Energiepreise - ihren Höhepunkt aus dem Sommer dieses Jahres klar hinter sich gelassen. Die Kerninflationsrate habe bei 2,2% verharrt. Sofern größere Überraschungen seitens der Energiepreise sowie der Lohndynamik ausbleiben, rechnen die Analysten von Postbank Research in absehbarer Zukunft mit einer Bestätigung der jüngsten Niveaus. Die Inflationsrate dürfte 2018 bei 2,5% liegen und 2019 leicht auf 2,2% nachgeben. (Ausgabe November 2018) (06.11.2018/ac/a/m)