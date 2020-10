Bonn (www.aktiencheck.de) - US-Versorger haben sich in den vergangenen vier Wochen so gut entwickelt wie kein anderer Sektor des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - gut elf Prozent ging es nach oben. Womöglich will sich der ein oder andere Anleger kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen wieder etwas defensiver aufstellen, so die Analysten von Postbank Research.



Zweifellos zeichne sich der Sektor durch eine stabile Nachfrage und eine hohe Dividendenrendite aus. Diese liege mit 3,2 Prozent knapp 2,5 Prozentpunkte über der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen - ein 25-Jahres-Hoch. Die Analysten von Postbank Research würden jedoch davon abraten, US-Versorger im Portfolio überzugewichten. Denn kaum ein Sektor profitiere weniger von der laufenden Erholung der US-Wirtschaft; das Gewinn- und Dividendenwachstum dürfte auf absehbare Zeit bestenfalls moderat ausfallen. Zyklischere Bereiche des Aktienmarkts würden die Analysten von Postbank Research trotz der zuletzt starken Entwicklung der Versorger bei entsprechender Risikobereitschaft für interessanter halten. (21.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.